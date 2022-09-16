أسهم أوروبا تتراجع وسط تزايد مخاوف الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم، مع تأثر المعنويات بمخاوف الركود والتوقعات برفع كبير لأسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 % بعد لحظات من جرس الافتتاح، لتتجاوز تراجعاته هذا الأسبوع 2 %. وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية عند الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، وكانت أبرز الخسائر من نصيب قطاع السفر والترفيه حسب رويترز.



وقال البنك الدولي في وقت متأخر من أمس الخميس إن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو ركود، مع تعامل البنوك المركزية بحدة مع التضخم المرتفع، مما يزيد من حالة القلق السائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهوت أسهم شركة الطاقة الألمانية المستوردة للغاز والمتعثرة يونيبر بنسبة 9.4 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600، إذ تكافح لمواكبة التكاليف بعد وقف روسيا المفاجئ لخط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي في وقت سابق من الشهر الحالي.

مؤشرات البورصة الأمريكية عند أدنى مستوياتها في شهرين

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز إلى أدنى من 3900 نقطة عند بدء التداول في وول ستريت اليوم ليكسر مستوى يعتبره المتعاملون مهما، وذلك بعد تنبيه بخصوص الأرباح من شركة فيديكس لخدمات لشحن أثار قلق المستثمرين ورفع من مخاوفهم المرتبطة برفع أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز"، سجلت مؤشرات وول ستريت أدنى مستوياتها في شهرين، إذ تراجع ستاندرد آند بورز بمقدار 20.40 نقطة، أي 0.52 في المائة، إلى 3880.95 نقطة.



وتراجع المؤشر داو جونز 95.21 نقطة، أي 0.31 في المائة إلى 30866.61 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك 151.15 نقطة، أي 1.31 في المائة، إلى 11401.21 نقطة.

المركزي الأوروبي: استخدام كل أدوات السياسة النقدية لخفض التضخم إلى 2 %

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك يريد "بشكل مطلق" تجنب أن يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى ضغوط مفرطة على الأجور، وأنه يجب أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إشارة إلى إصرار البنك على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل خلال أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي قدره 9.1 في المائة، نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الطاقة بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن على البنك المركزي الأوروبي التحرك لمنع الزيادات واسعة النطاق في الأسعار من التحول إلى أمر راسخ، حسب تصريحات لاجارد خلال مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت لاجارد: "لدينا مشكلة في جانب العرض أكثر منها في جانب الطلب، ولدينا مشكلة في الجانبين، لذلك فنحن ملزمون بالتحرك للتعامل مع هذا المزيج المعقد من مشكلات العرض والطلب".



وأضافت "لذلك فالواجب علينا كبنك مركزي أن نركز على تحقيق استقرار الأسعار حيث يكون معدل التضخم عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط... لذلك علينا استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لدينا للوصول إلى هذا الهدف".

في الوقت نفسه صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم، أن البنك سوف يضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.