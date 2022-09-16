موعد كأس العالم 2022، يبحث عنه عدد كبير من الجماهير المحبة والعاشقة لكرة القدم بشكل عام في جميع أنحاء العالم، مما أدى لتصدره تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد كأس العالم 2022 الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، ويشارك فيه العديد من المنتخبات الثقيلة التي تقدم كرة قدم على أعلى مستوى، ومن بينها المنتخب القطري باعتباره هو الدولة المُضيفة للبطولة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد كأس العالم 2022 وما السر وراء إقامته لأول مرة في فصل الشتاء؟، وهي على النحو التالي:-

موعد كأس العالم 2022

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن موعد كأس العالم 2022 سينطلق يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 المقبل، بمباراة يلتقي فيها كل من منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في الخور القطرية.

ويلتقي منتخب السنغال ضد هولندا، في اليوم التالي وهو الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 4 بتوقيت جرينتش.

ووفقا للجدول المعلن من قبَل الفيفا في موعد كأس العالم 2022، فإن مباراة إنجلترا في المجموعة الثانية أمام إيران ستقام يوم 21 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 1 بتوقيت جرينتش، وكذلك مباراة ويلز الافتتاحية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بنفس المجموعة ستقام في تمام الساعة 7 بتوقيت جرينتش.

لأول مرة.. كأس العالم في الشرق الأوسط

ووفقا للفيفا، فإن تلك النسخة من كأس العالم 2022 تعتبر هي الأولى التي يتم تنظيمها في هذا الموعد من العام، أي في شهر نوفمبر، حيث تقام في فصل الشتاء بدلًا من الصيف في شهري يونيو ويوليو لأول مرة، فضلًا عن أنها الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، إذ تُعد قطر هي أول دولة عربية تحظى بتنظيم المونديال الأقوى على مستوى العالم.

ومن جهته، أرجع فيفا سبب إقامة مونديال كأس العالم 2021 في فصل الشتاء بدلًا من الصيف، لارتفاع درجات الحرارة في الدولة المُضيفة وهي قطر التي تشهد حرارة مرتفعة في فصل الصيف تتراوح بين 35 و45 درجة مئوية، وإذا أقيمت في الشتاء ستنخفض حرارة الطقس من 16 إلى 25 درجة، وهذا هو السر وراء إقامته في تلك الموعد.

موعد انتهاء كأس العالم 2022

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن كأس العالم في نسخته الحالية سينتهي في 18 ديسمبر 2022 على ملعب لوسيل.