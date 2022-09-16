رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى إصلاح سريع لسوق الكهرباء في "التكتل"

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الجمعة، أنه في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، يجب بذل المزيد من الجهود لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وقال السياسي البلجيكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ووسائل إعلام أوروبية أخرى اليوم الجمعة، إن المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع تعد بداية جيدة، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.

وأضاف ميشيل: "إنها بداية جيدة، لكنني أعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد... ومن أجل إحداث تأثير على الشعوب، سيكون هناك حاجة إلى المزيد والمزيد".

وكانت المفوضية الأوروبية عرضت اقتراحا تشريعيا أول أمس الأربعاء لجمع نحو 140 مليار يورو( 9ر139 مليار دولار) من أرباح شركات الطاقة، التي تكسب حاليا مبالغ كبيرة نسبيا من المال وتمريرها إلى المستهلكين.

وأشار ميشيل إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على إصلاح سوق الكهرباء. وقال إن المقترحات ينبغي تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن المشكلة هي أن سعر الكهرباء مرتبط بسعر الغاز، الذي أصبح مرتفعا جدا في الوقت الحالي، وقد تم بحث هذه المشكلة بالفعل قبل عام.

وقبل حلول فصل الصيف، تم تكليف المفوضية بتقديم مقترحات ملموسة، وكان من الجيد أن أعلنت المفوضية أنها ستعمل على ذلك.

وقال ميشيل: "آمل أن يحدث شيء ما بخصوص هذه المسألة في أقرب وقت ممكن"، وأضاف أن عمل منصة التكتل بشأن الشراء المشترك للغاز يجب أن يتقدم بسرعة أكبر.