سرقة بيانات 200 ألف عميل لسلسلة "ستاربكس" في سنغافورة

أعلنت سلسلة ستاربكس في سنغافورة اليوم أن قاعدة بيانات عملائها تعرضت للاختراق عبر الإنترنت طالت بيانات مئتي ألف شخص.

وقالت سلسلة المقاهي الحائزة ترخيصا من مجموعة ستاربكس العالمية والمملوكة لشركة "ماكسيمز كيتيررز" التي تتخذ مقرا لها في هونج كونج، في رسالة وجهتها لعملائها عبر البريد الإلكتروني، إنها "اكتشفت... عمليات نفاذ غير مصرح بها" إلى تفاصيل خاصة بالزبائن، بينها الاسم والجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وعنوان السكن.

وجاء في الرسالة الإلكترونية التي اطلعت عليها "الفرنسية" "تم إبلاغ السلطات المختصة، وستاربكس سنغافورة تساعدها في هذا الشأن".



وقالت الشبكة إنها علمت بالاختراق في 13 سبتمبر، مشيرة إلى عدم تسريب أي بيانات مرتبطة بأرقام بطاقات الائتمان لأنها لا تخزن مثل هذه المعلومات في الأصل.



وحثت العملاء على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وقالت وكالة علاقات عامة تمثل شركة ستاربكس في سنغافورة إنها غير قادرة على الكشف عدد العملاء المتضررين.



غير أن صحيفة "ستريتس تايمز" ذكرت أن بيانات مئتي ألف عميل سرقت وعرضت للبيع في منتدى على الإنترنت في العاشر من سبتمبر.



وأضافت الصحيفة أن نسخة واحدة من قاعدة البيانات بيعت بالفعل مقابل 3500 دولار سنغافوري (2500 دولار أميركي).

وقالت لجنة حماية البيانات الشخصية في سنغافورة إنها تلقت إخطارا بالحادث، لافتة إلى أنها تواصلت مع ستاربكس سنغافورة للحصول على مزيد من المعلومات.