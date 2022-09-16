سرقة بيانات 200 ألف عميل لسلسلة "ستاربكس" في سنغافورة

الاقتصاد
ستاربكس
ستاربكس

أعلنت سلسلة ستاربكس في سنغافورة اليوم أن قاعدة بيانات عملائها تعرضت للاختراق عبر الإنترنت طالت بيانات مئتي ألف شخص.

وقالت سلسلة المقاهي الحائزة ترخيصا من مجموعة ستاربكس العالمية والمملوكة لشركة "ماكسيمز كيتيررز" التي تتخذ مقرا لها في هونج كونج، في رسالة وجهتها لعملائها عبر البريد الإلكتروني، إنها "اكتشفت... عمليات نفاذ غير مصرح بها" إلى تفاصيل خاصة بالزبائن، بينها الاسم والجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وعنوان السكن.

وجاء في الرسالة الإلكترونية التي اطلعت عليها "الفرنسية" "تم إبلاغ السلطات المختصة، وستاربكس سنغافورة تساعدها في هذا الشأن".
 

وقالت الشبكة إنها علمت بالاختراق في 13 سبتمبر، مشيرة إلى عدم تسريب أي بيانات مرتبطة بأرقام بطاقات الائتمان لأنها لا تخزن مثل هذه المعلومات في الأصل.
 

وحثت العملاء على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وقالت وكالة علاقات عامة تمثل شركة ستاربكس في سنغافورة إنها غير قادرة على الكشف عدد العملاء المتضررين.


غير أن صحيفة "ستريتس تايمز" ذكرت أن بيانات مئتي ألف عميل سرقت وعرضت للبيع في منتدى على الإنترنت في العاشر من سبتمبر.
 

وأضافت الصحيفة أن نسخة واحدة من قاعدة البيانات بيعت بالفعل مقابل 3500 دولار سنغافوري (2500 دولار أميركي).

وقالت لجنة حماية البيانات الشخصية في سنغافورة إنها تلقت إخطارا بالحادث، لافتة إلى أنها تواصلت مع ستاربكس سنغافورة للحصول على مزيد من المعلومات.

مواد متعلقة

تفاصيل مران الأهلي اليوم الجمعة تحت قيادة مارسيل كولر

الصندوق السيادي السعودي يدخل القائمة القصيرة لعروض شراء حصة في ستاربكس بالشرق الأوسط

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي يرفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 6 سنوات

بأوامر من مرتضى منصور.. الزمالك يقاتل لحسم الصفقة الذهبية

انتهي الأمر.. عبد الله السعيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

الخطيب يصدم بيراميدز بخدعة التعاقد مع إبراهيم عادل

صفقات الأهلي المقبلة في الميركاتو الصيفي

الأهلي يُسقط حُكم الإعدام على ثلاثي القلعة الحمراء

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل الثنائي الأجنبي