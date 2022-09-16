بالخطوات.. كيف تحصل على شقة بمشروع سكن لكل المصريين ؟

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، خلال هذه الأيام استكمال العمل بالطرح الجديد عن أضخم طرح لوحدات مشروع سكن لكل المصريين، التي تناسب محدودي ومنخفضي الدخل.

أضخم طرح لوحدات مشروع سكن لكل المصريين



وفي هذا الصدد، تستعرض «أسواق للمعلومات»، نصائح هامة لتفادي خسارة الحجز بوحدات مشروع سكن لكل المصريين، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

اختيار وحجز شقق سكن لكل المصريين عبر موقع حجز صندوق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.



بالنسبة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط سيتم السحب اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022.



ولجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم السحب اعتبارًا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022.



يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.



يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.



الطرح الجديد يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج «سكن لكل المصريين»، لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية.



أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.



أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.



تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل.



زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا.



أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

ولكن قبل اختيار وحجز شقة في مشروع سكن لكل المصريين، ترصد «أسواق للمعلومات، خلال السطور التالية نصائح لعدم تفادي فرصة الحجز:

نصائح لعدم تفادي فرصة الحجز بمشروع سكن لكل المصريين

1- ضع فى اعتبارك أن الحجز بأسبقية

2- الاختيار على الموقع.

3- التأكد من قوة شبكة الإنترنت عندك.

4- اختار شقتك على الطبيعة.. وتحديد أكثر من بديل.

5- مراجعة كود الشقة التى تختارها بدقة حتى لا تختار ما لا تريده.

6- اختار الشقة التى تتناسب مع قدراتك المادية.. والأقساط التى ستلتزم بسدادها شهريًّا.

وتجدر الإشارة إلى أن أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتمثل خطوات الحجز بشقق سكن لكل المصريين على النحو التالي:

خطوات الحجز بشقق سكن لكل المصريين

1- الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري.

2- اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

3- اختيار طلباتى أعلى الصفحة اليسرى.

4- الضغط على حجز الوحدة.

5- اختيار المدينة المراد الحجز فيها.

6- اختيار كود الشقة المراد حجزها.

7- الضغط على اختيار.. وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.