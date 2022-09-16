عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم

ذ

سجلت أسعار الذهب فى مصر، بختام تعاملات اليوم السبت 16 سبتمبر 2022، ارتفاعًا في منتصف التعاملات بنحو 2 جنيه، مقابل انخفاضه جنيهًا واحدًا أمس الخميس.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1274.2 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1115 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 954.25 جنيه

وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 744 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب اليوم في الدول العربية



سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 16 سبتمبر في الدول العربية، تراجعًا في نهاية التعاملات

سعر الذهب اليوم في الإمارات



سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 197.17 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 180.74 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 172.52 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 147.88 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 115.01 درهم.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، أكبر تراجع أسبوعي منذ شهرين تقريبًأ، في ظل صعود الدولار وتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1660.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 عند 1653.10 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1670.40 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو، إن الذهب لا يستفيد على الإطلاق، على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة في الولايات المتحدة، بعد البيانات الاقتصادية الأحدث، وذلك وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.

وأشار إلى أنه “لا يُنظر إليه حتى كملاذ آمن». يأتي هذا بينما يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب أسبوعية”.

وبالنسبة للمعادن الأُخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 19.04 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.8% إلى 888.64 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7% إلى 2100.16 دولار