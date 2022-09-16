توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بداية من غدا السبت حتى الاثنين المقبل، موضحة أنّ البلاد خلال تلك الفترة ستشهد شبورة خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6، فضلًا عن ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وذكر بيان صادر عن خبراء الأرصاد، أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد، خلال الفترة المذكورة نشاطا للرياح ليلًا على بعض المناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وتشهد البلاد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 17 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 18 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 39.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 19 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.