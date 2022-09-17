سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

استقر سعر الدولار فى مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، بعد ارتفاعه بجميع البنوك وشركات الصرافة المختلفة خلال التعاملات اليومية بسوق المال، حيث جاء سعر الدولار اليوم مرتفعًا بمقدار 6 قروش عن سعر أمس الخميس، وفقًا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة، فيما تحاول الحكومة المصرية توفير الكميات المطلوبة من الدولار في سوق المال.



تحرك سعر صرف الدولار في مصر

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد تحرك سعر صرف الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

كما توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تتوصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر الحالي.

في المقابل حافظ "ستاندرد تشارترد" على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6%، في السنة المنتهية في يونيو 2023.

وأظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية، اليوم الجمعة، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بسوق المال، مع زيادة معدلات السحب على الدولار في البنوك، بينما تحاول الحكومة المصرية تثبيت سعر الدولار؛ لارتباط السلع المستوردة بسعر الصرف في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 في مصر بجميع البنوك



وارتفع سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة المختلفة، مع انخفاض تدفق العملات الأجنبية من المصريين بالخارج.

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم



وسجل سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية: 19.37 جنيه مصري للشراء 19.43 جنيه مصري للبيع، مقابل 19.31 جنيه مصري للشراء و19.37 جنيه مصري للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



وارتفع أيضًا سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة -وهو السعر الرسمي للتداول في مصر- عند مستوى: 19.35 جنيه مصري للشراء و19.46 جنيه مصري للبيع، مقابل 19.29 جنيه مصري للشراء و19.36 جنيه مصري للبيع أمس الخميس.



سعر الدولار اليوم في البنوك



وجاء سعر الدولار اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 في مصر بجميع البنوك، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم: 19.37 جنيه مصري للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر اليوم فهو: 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وسعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية اليوم: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي: 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 19.28 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء



وتمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما تُعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية.

ويُراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر بأقل من حركة التداول في البنوك بين 2 و5%، حسب العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة في السوق السوداء أكثر من ذلك، مع زيادة الطلب عليه بعد الارتفاع في البنوك المختلفة خلال الأيام الماضية.