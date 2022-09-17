اسعار الذهب اليوم السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢.. الشعبة توضح اسباب عدم الانخفاض

افتتحت اسعار الذهب في اسواق الصاغة بمصر تعاملات اليوم السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢، علي استقرار بالرغم من استمراؤ تراجعات الذهب في الاسواق العالمية.

اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت:

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت وسجلت الأسعار على نحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار ٢٤:

سجل سعر جرام الذهب في مصر لعيار ٢٤ نحو ١١٦٧ جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار ٢١:

سجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ نحو ١١١٤ جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار ١٨:

سجل سعر الذهب عيار ١٨ نحو٩٥٤ جنيه

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو ٨٩١٢ جنيه.

اسباب عدم تراجع اسعار الذهب:

وارجع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بتحاد الغرف التجارية استقرار اسعار الذهب في مصر، لتراجع حجم المبيعات في الاسواق ما ادي إلى قلة المعروض

واضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، ان هناك عزوف من المواطنين عن بيع الذهب، حيص يرون إنه الاستثمار الامن في الوقت الحالي ما ادي إلى استقرار السعر لقلة المعروض منه بالاسواق.

اسعار الذهب عالميا:

واغلقت اسعار الذهب عالميا تعاملات الاسبوع،علي ارتفاعات طفيفة ولكن سجلت تراجعات حادة علي مدار ايام تداولاته ليصل إلى ١٦٧٦ دولار للاوقية.