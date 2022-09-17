بالتزامن مع زيادة الدولار..أسعار الدينار الكويتي تقفز إلى 63 جنيه بالبنوك

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي في مصر ارتفاعات قوية، بالتزامن مع زيادة اسعار الدولار بالبنوك لتصل إلى مستويات 63 جنيه.

وارتفع سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة 9 قروش بالبنك المركزي ليصل إلى مستويات 62.63 جنيه للشراء و63.0 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 17-9-2022:

وجاءت أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 17 -9-2022 كالاتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قناة السويس نحو 62.63 جنيه للشراء و63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم بنك بلوم:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم نحو 62.6 جنيه للشراء و63 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم المصرف العربي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 62.6 جنيه للشراء و63 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجار الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التجاري الدولي نحو 61 جنيه للشراء 63 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم البنك الاهلي المصري:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاهلي المصري نحو 60.5 جنيه للشراء، و62.9 جنيه للبي

سعر الدينار الكويتي اليوم بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 60.5 جنيه للشراء، و62.9 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني نحو 60.5 جنيه للشراء، و62.9 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك العربي الافريقي 60 جنيه للشراء و63 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي يترفع مع الدولار:

ارتفعت اسعار الدينار الكويتي بالبنوك بالتزامن مع ارتفاع الدولار حيث، ارتفاعات على مدار تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة 8 قروش لتصل إلى 19.46 جنيه، وسط توقعات ببلوغه 20.75 جنيه وفقا لبنك ستاندرد اند تشادر.

أسعار الدولار اليوم في البنك الاهلي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي: 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيعز

أسعار الدولار اليوم في بنك ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 19.38 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك البركة:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.