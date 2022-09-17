معلومات لا تفوتك عن سيارات الشهر العقاري المتنقلة وكيفية الطلب والتكاليف

سيارات الشهر العقاري المتنقلة، تعمل الحكومة المصرية على تخفيف كافة الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، ما يدفع الدول إلى البحث عن سبل لإراحة المواطنين.

سيارات الشهر العقاري المتنقلة

وتصدرت سيارات الشهر العقاري المتنقلة اهتمام الكثير من المواطنين، فور الإعلان عن إمكانية طلبها من الجميع، من أجل إنجاز المهام التوثيقية التي تنجز في مقرات الشهر العقاري، التي تسم غالبا بالزحام.

توفير سيارات الشهر العقاري المتنقلة

ومن المقرر أن توفر سيارات الشهر العقاري المتنقلة منفذا للمواطنين يوفر لهم الراحة، ويقيهم الزحام على مقرات الأشهر العقارية، حيث يمكن الحصول على كافة الخدمات من خلالها كما يمكن طلبها.

عدد سيارات الشهر العقاري المتنقلة

وأعلن قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل، تسلمه تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 43 مركزا تكنولوجيا متنقلا وهو ما يعرف بـ سيارات الشهر العقاري المتنقلة في ضوء حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن سيارات الشهر العقاري المتنقلة في السطور التالية:

خدمات سيارات الشهر العقاري المتنقلة

أطلقت أول سيارات الشهر العقاري المتنقلة المجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية في الـ18 من نوفمبر الماضي، حيث تقدم العديد من الخدمات المختلفة المتعلقة بالتوثيق مثل الاستعلامات وتحرير التوكيلات والإقرارات.

مزايا سيارات الشهر العقاري المتنقلة

وتتمتع سيارات الشهر العقاري المتنقلة بالعديد من المزايا التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى رأسها أنه تم تجهيزها لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

أهمية سيارات الشهر العقاري المتنقلة

تعمل سيارات الشهر العقاري المتنقلة على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية كما تستخدم في دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحامًا جماهيرًا للحد من حالات التكد.

مناطق سيارات الشهر العقاري المتنقلة وكيفية طلبها

سيارات الشهر العقاري المتنقلة سيتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثق كما يمكن إحضارها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875.

تكاليف سيارات الشهر العقاري المتنقلة

تصل تكلفة انتقال سيارات الشهر العقاري المتنقلة إلى المنزل أو المكتب لـ500 جنيه، حيث أنها تتمتع بالعديد من المزايا وعلى رأسها سرعة إنهاء المعاملة فى زمن قياسي أقل من 7 دقائق.