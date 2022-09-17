موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة والمستديرة على موعد مع مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، بمواجهة نارية يبحث فيها المارد الأحمر عن رد اعتباره والفوز ببطولة تعوض خسارته للقبي دوري وكأس مصر السابق.

مباراة الأهلي والزمالك

ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في بطولة كأس السوبر، والتي تحظى باهتمام مصري وعربي كبير حيث أن تلك المواجهة من أكبر الديربيات اعلربية.

استاد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والذي تترقبه جماهير القطبين في مصر أو في البلدان العربية حيث يحظى الفريقان بشعبية كبيرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري في الـ28 من شهر أكتوبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، تلك البطولة التي يشارك بها الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك "الكلاسيكو" المصري والعربي الأكبر ببطولة كأس السوبر المصري، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وتتفاوت أسعار مباراة الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري، حيث تتراوح أسعار تذاكر الـvip في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس في تلك الفئة.

القوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وأعلنت مجموعة قنوا أبوظبي الرياضية عن نقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، بالـ28 من أكتوبر المقبل، عبر فضائيتها، كما تذاع المواجهة عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية.

كأس السوبر المصري في أبوظبي

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة كأس السوبر المصري في 4 مناسبات سابقة وكانت في مواسم 2015 و2017 و2018 إلى جانب 2020، بينما تعتبر النسخة المقبلة هي المرة الخامسة التي تلعب بها البطولة في أبوظبي.