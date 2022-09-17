أسعار النفط تنخفض 2% مع توقات سقوط الاقتصاد العالمي في ركود

أنخفضت اسعار النفط العالمية نحو 2% خلال تعاملات الاسبوع مواصلة خسائرها الاسبوعية، ومسجلة اسواء اداء فصلي منذ جائحة كورونا.

النفط عند 85 دلار للبرميل:

وسجل الخامان القياسيان تراجع بنسبة 2% خلال الأسبوع، لأسباب من بينها مخاوف سقوط في الركود الاقتصادي وارتفع الدولار.

وكان قد رارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، إلى 91.35 دولار للبرميل عند التسوية، كما وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا، إلى 85.11 دولار عند التسوية.

و هبط كلا الخامين بنحو 20 %، في أسوأ انخفاض فصلي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة كورونا في الفصل الأول من عام 2020.

و كشفت وكالة بلومبرج، أن 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي، وأوضحت أن الحكومة الروسية، أكدت أن خط الغاز “قوة سيبيريا2” إلى الصين قد يصبح البديل الفعلي لروسيا عن “نورد ستريم2” المتجه لأوروبا.

ونقلت عن شركة غازبرو، أنه لا يمكن لأي دولة باستثناء روسيا أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي احتياطيات سيبيريا ويامال، مؤكدة أن إمدادات الغاز من روسيا للصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” سجلت في 10 سبتمبر الجاري مستوى تاريخيًا.

وذكرت “بلومبيرج”، أن رئيسة الوزراء الفرنسية تحث العائلات والشركات والسلطات المحلية على خفض استخدام الطاقة بنسبة 10٪.

فيما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي ستتجمد في الشتاء إذا قطعت عنها روسيا الغاز.

وكشفت وزارة الطاقة النرويجية، أنها تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا إذا تم وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.