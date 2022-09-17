بعد  ارتفاع سعر الدولار..  البورصة المصرية تخسر 8.2 مليار جنيه في أسبوع

حققت البورصة المصرية خسائر بقيمة 8.2 مليار جنيه في أسبوع، بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2016 عند 19.46 جنيه، وسط هبوط جماعي لمؤشراتها متأثرة بالخسائر التي تشهدها الأسواق العالمية لمخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.

أداء مؤشرات البورصة المصرية :

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.82% ليصل إلى مستويات 10079.02 نقطة، وتراجع مؤشر ايجي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.27%، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.

البورصة تخسر 8.2 مليار جنيه:

وخسر راسمال السوقي للبورصة نحو 8.2 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 694.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.13 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 330،3

مليون ورقة منفذة على 276 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 0.17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 289،4 مليون ورقة منفذة على 296 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي

1 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة في اسبوع

واستحوذت الأسهم على 76.61 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 24.38 % خلال الأسبوع الماضي.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 5.79 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.13 %و العرب على 0.7 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.806 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 8.20 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

التجاري الدولي أكثر الأسهم تداولا بالبورصة:

وتصدر سهم التجاري الدولي قائمة الأسهم الأكثر تداولا في البورصة بقيم تداول 871 مليون جنيه، تلاه سهم فوري بقيم تداول 419 مليون جنيه، ثم سهم زهراء المعادي بقيم تداول 375 مليون جنيه.

الجنيه ينخفض 8 قروش أمام الدولار:

وجاءت خسائر البورصة هذا الأسبوع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار بالبنوك بقيمة 8 قروش؛ ليصل في البنك المركزي إلى لتصل إلى 19.46 جنيه، وسط توقعات ببلوغه 20.75 جنيه وفقا لبنك ستاندرد اند تشادر.