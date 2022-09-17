تصل لعام كامل.. ننشر خطوات تقسيط فواتير الكهرباء

خطوات تقسيط فواتير الكهرباء، تعتبر من أكثر العمليات بحثا عبر موقع جوجل العالمي، من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين.

ويبحث قطاع عريض من المواطنين، عن خطوات تقسيط فواتير الكهرباء والخطوات، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي، في إطار الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة للتيسير على المواطنين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تقسيط فواتير الكهرباء، وهي على النحو التالي:-

وعرضت قناة extra news الفضائية، مقطع فيديو يوضح خطوات تقسيط فواتير الكهرباء، وجاء مضمونه كالتالي:

خطوات تقسيط فواتير الكهرباء

- التوجه إلى إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن.

- طلب نموذج تقسيط الفواتير وتسليم آخر فاتورة تم سدادها.

- تصوير عداد الكهرباء لمعرفة قيمة القراءة الحالية ومقارنتها بآخر قراءة.

- معاينة عداد الكهرباء في اليوم نفسه للتأكد من سلامته وصحة قراءته.

- تحديد قيمة المبالغ المستحقة للفواتير السابقة.

- يُطلب من المشترك دفع قيمة آخر فاتورة.

- تقسيط باقي المبلغ على 3 أو 6 أو 12 شهرًا، ويحدد رئيس الهندسة، مدة الأقساط سواء زيادتها أو تقليلها.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، كشفت عن 26 خدمة تقدمها فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء للمواطنين في جميع المحافظات، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتيسير الخدمات، وتقديمها في أفضل صورة لجمهور المشتركين.