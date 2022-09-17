شهد سعر الدينار الكويتي فى مصر، اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، استقرارًا عند متوسط أسعاره قبل العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت للقطاع المصرفي المصري، وأظهر موقع البنك المركزي المصري ثبات سعر العملة الكويتية عند أسعارها حتى أخر تحديث مساء الخميس، إذ بلغ 62.6378 جنيه للشراء، و62.94 جنيه للبيع

ويقدم " الفجر" ضمن خدماته اليومية سعر صرف الدرهم الامارتي اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 في محتلف البنوك العاملة علي النحو التالي



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 60.54 جنيه للشراء و60.96 للبيع .



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم السبت 17 سبتمبر 62.611 للشراء و62.92 للبيع .



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول



سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول اليوم السبت 17 سبتمبر 59.90جنيه للشراء و64.61 للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس



سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي اليوم السبت 17 سبتمبر61.52 جنيه للشراء و63.02قرش للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك " سي أي بي "



سجل سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري في بنك سي أي بي اليوم السبت 17 سبتمبر 61.15 جنيه للشراء و63.02 للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك "ساييب"



سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك ساييب اليوم السبت 17 سبتمبر 62.63 جنيه للشراء و63.03للبيع

سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك "بلوم "



سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك بلوم اليوم السبت 17 سبتمبر 62.51جنيه للشراء و62.92للبيع



سعر االدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول اليوم



سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول اليوم السبت 17 سبتمبر 61.65 جنيه للشراء و63.02 جنيه للبيع





سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني



سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم السبت 17 سبتمبر 60.17 جنيه للشراء و62.92 للبيع

وفي ظل انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الخليجية نسترجع رأي "وودل " محررة آسيا لمجلة “ذا إكونوميست التي ذكرت في حديثها على هامش مؤتمر في أبو ظبي أن استمرار الإمارات ودول الخليج الأخرى بربط عملاتهم بالدولار لم يعد قابلًا للاستمرار اقتصاديًا وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي يهبط بسرعة نحو الركود.



وقالت وودول:ان كل الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار تعاني من التضخم المتزايد. وتنمو أبو ظبي بمعدل مدهش، ومن غير المعقول اقتصاديًا بالنسبة للنظم الاقتصادية المزدهرة أن تربط عملاتها بعملة بلد متجه إلى الركود.