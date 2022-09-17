تعرف على خطوات التقديم للمدن الجامعية 2022 والأوراق المطلوبة

خطوات التقديم للمدن الجامعية 2022، أكثر ما يشغل بال العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أيضا، وذلك تزامنا مع بدء التقديم اليوم.

وبدأ التقديم للمدن الجامعية 2022، اليوم السبت الموافق 17/9/2022، وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان.

وأعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2023/2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، خطوات التقديم للمدن الجامعية 2022 والأوراق المطلوبة، حسبما أعلن الموقع الرسمي الإلكتروني لجامعة حلوان، وهي على النحو التالي:-

خطوات التقديم للمدن الجامعية 2022

ويبدأ التقديم للمدن الجامعية اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر، ويستمر التقديم حتى الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية (اضغط هنـــــــا)، واتباع ما يطلب منك من إرفاق المستندات وكتابة البيانات الخاصة بالطالب الذي يرغب في التقديم للالتحاق بالمدن الجامعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدن جامعة حلوان 2022

وحددت الإدارة العامة للمدن الجامعية عددًا من الأوراق المطلوبة للتقدم، وهي كما يلي:

- أن يشتمل الملف على عدد صورتين ضوئيتين من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها الطالب المستجد.

- إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق.

- صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- عدد (12) صورة شخصية للطالب.

- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية 2022

- أن يكون الطالب مقيدًا بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

- أن يكون الطالب سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية.

- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة.

- ألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

- أن يثبت خلوه من الأمراض المعدية.