يستورد مستلزمات الانتاج ويبيعها.. "التهرب الجمركى" حُرر محضر ضبط لمصنع مغلق

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري، محضر ضبط جمركى لمصنع مغلق قام بالإفراج عن مشمول 14 بيان جمركى كمستلزم إنتاج ثم قام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

حيث قام مصنع هـ. ا. ا بالإسكندرية باستيراد مشمول 14 شهادة جمركية من عدة منافذ جمركية والافراج عنها كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل فتبين أن المصنع مغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وموافاة وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

وقام أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بالتنسيق مع سهام عمر كامل مدير إدارة الشئون الفنية بتشكيل لجنة من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد عادل عبد الفتاح ووليد وإلى ومحمد رفاعى لدراسة المستندات وإعداد تقرير الفحص الفنى ومواجهة الممثل القانونى للمصنع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 ملايين و790 ألفا و434 جنيها. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 23 مليونا و371 ألفا و302 جنيه.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.