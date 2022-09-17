ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2022.. "هالاند" في الصدارة

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2022، أكثر ما يبحث عنه الجمهور محبي وعشاق الساحرة المستديرة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تسجيل المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند هدفا لمانشستر سيتي في شباك ولفرهامبتون بمباراة اليوم.

وأحرز الدولي الشاب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هدف فريقه الثاني في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب مولينو أمام فريق ولفرهامبتون.

ونجح الساحر كيفين دي بروين، في تسجيل الهدف الأول، وتمكن الإعصار النرويجي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه والحادي عشر له هذا الموسم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2022، وهي على النحو التالي:-

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2022

وتمكن النرويجي هالاند من تسجيل 11 هدفا، من 7 مباريات، وذلك منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

ويواصل هالاند تصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 11 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاقيه وهو الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، برصيد 11 هدفا.

2- ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام، برصيد 6 أهداف.

3- إيفان توني، لاعب برينتفورد، برصيد 5 أهداف.

4- هاري كين، لاعب توتنهام، برصيد 5 أهداف.

5- رودريجو، لاعب ليدز يونايتد، برصيد 4 أهداف.

6- ماك اليستير، لاعب برايتون، برصيد 4 أهداف.

7- ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، برصيد 4 أهداف.

8- روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، برصيد 3 أهداف.

9- جابرييل جيسوس، لاعب آرسنال، برصيد 3 أهداف.

10- باسكال جروس، لاعب برايتون، برصيد 3 أهداف.

11- ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، برصيد 3 أهداف.

12- رحيم ستيرلينج، لاعب تشيلسي، برصيد 3 أهداف.

13- لويس دياز، لاعب ليفربول، برصيد 3 أهداف.

14- جابرييل مارتينيلي، لاعب آرسنال، برصيد 3 أهداف.

15- مارتن أوديجارد، لاعب آرسنال، برصيد 3 أهداف.

16- محمد صلاح، لاعب ليفربول، برصيد هدفان.