خبير تشريعات اقتصادية يُحذر المقبلين على شراء وحدة سكنية من هذا الأمر

حذر الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، العميل المقبل على شراء وحدة سكنية من التوقيع على عقود "إذعان" وذلك لخطورتها على العميل وحمايته من الحبس، خاصة وأن المطور أو صاحب الوحدات السكنية يمكن أن يسلم العميل العقار دون المواصفات في التشطيبات النهائية المتفق عليها في العقد ويلزم العميل بدفع الأقساط الموقع عليها بموجب عقد الإذعان وإلا الجبس ودخول السجن.

وتابع "سعيد"، خلال لقائه ببرنامج "الصنايعية"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه يكمن خطورة عقود الإذعان في تحكم صاحب الوحدات السكنية في العقود ويكون له اليد العليا ولا يحق للعميل اتخاذ أي إجراء قانوني ضده إذا أخل في العقود المبرمة معه في حالة التسليم للوحدة السكنية، مضيفا: "يتم توقيع غرامة على العميل رغم عدم التزام المطور أو صاحب الوحدات السكنية بموعد التسليم".

وأوضح خبير التشريعات الاقتصادية أن شركات المطورين العقارية من حقها حماية حقوقها وتحصيل أموالها نظير بيع الوحدات السكنية ولكن يجب حماية العميل أيضا من دخوله السجن وتسليمه العقار في موعده وبالمواصفات المتفق عليها وعدم الإخلال بها، رغم أن العقود بين المطور والعميل بها حماية وحفظ لحقوقه كاملة ولا يوجد أي حفظ وحماية لحقوق العميل ويجب إضافة بنود في العقد تحفظ حقوق العميل مثل المطور تمامًا.