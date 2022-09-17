عاجل.. قناة السويس ترفع رسوم عبور السفن 15 %

أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، المقرر تطبيقها بداية من كانون الثاني (يناير) 2023.



وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أمس، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة 15 في المائة العام المقبل، وفقا لـ "الألمانية".



وتزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية 10 في المائة، فيما يبدأ تطبيق الزيادة المقررة من يناير المقبل.



وبحسب بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، أكد الفريق ربيع "حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة، عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة".



وتعليقا على أسباب زيادة رسوم عبور السفن للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن "القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، التي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل".



واستدل بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88 في المائة عن متوسط 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11 في المائة عن متوسط 2021.



ونقل بيان هيئة قناة السويس عن الفريق ربيع "تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل، أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن".



كما أشار إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في معادلة حساب الرسوم، "حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولارا/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن، وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس، مقارنة بالطرق البديلة الأخرى".