المالية تكشف موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة

تصرف وزارة المالية، اعتبارا من الأربعاء المقبل، رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الحالي، والتي ستبدأ في الفترة من يوم 21 منالشهر الجاري لكل الموظفين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية أو الكوادر والقوانين الخاصة.













وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع للوزارة، إنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الأربعاءالموافق 21 سبتمبر الجاري لمدة 5 أيام.













وحسب التقرير فإن الموظفين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعة لموازنة الدولة العامة وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، علي رواتبهممن مرتبات شهر سبتمبر 2022 في الفترة من 21 حتي 22 من الشهر الجاري ثم استكمالها في الفترة من 25 حتي 27 من ذات الشهرالجاري ولمدة 5 أيام.





تقسيم جدول صرف المرتبات









وقال تقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، إنه جرى تقسيم الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامةللدولة والهيئات الخدمية والمحلية لعمليات صرف مرتبات شهر يوليو علي مستوى 3 مجموعات وظيفية وتحديدا في الفترة من 21 حتى 27 منسبتمبر الحالي.









وتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 لأكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من بينها 27 وزارة وهيئة مستقلة وتابعةضمن المجموعة الوظيفية الأولى اعتبارا من يوم 21 الشهر الجاري.









ومن المقرر أن تصرف رواتب العاملين بالدولة للمجموعتين الثانية والثالثة يوم 22 من سبتمبر الحالي وتتضمن 28 وزارة وهيئة تابعةومستقلة.





وسيتم صرف باقي رواتب الجهات الحكومية لمدة 3 أيام أخري تتضمن الفترة من 25 حتي 27 من الشهر الجاري.





وفي أبريل الماضي أعلنت الحكومة عن تبكير عمليات صرف زيادات المرتبات والمزايا العينية والنقدية من علاوات وحوافز لكل العاملين بالدولةضمن اجراءات القيادة السياسية لتخفيف اعباء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.