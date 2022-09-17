سعر الدولار فى مصر بختام تعاملات السبت 17 سبتمبر 2022

استقر سعر الدولار فى مصر، بختام تعاملات اليوم السبت 17-9-2022 أمام الجنيه المصري، لاستمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وسجل سعره، 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.







وتستعرض بوابة "الفجر الالكترونية" في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية.

سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك الاهلي المصري نحو 19.34جنيه للشراء 19.4 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك " ساييب" نحو19.31جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك المصرف المتحد نحو 19.36 جنيه للشراء 19.42للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك التنمية الصناعية 19.32جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك العربي الافريقي نحو 19.34جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم السبت نحو 19.34 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم السبت نحو 19.36 جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.36 جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم السبت نحو 19.39 جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار الأمريكي في بنك بلوم مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم السبت نحو 19.32 جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك قناة السويس: 19.32 جنيه للشراء و جنيه 19.42 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك البركة :

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك البركة 19.27 جنيه للشراء و19.37 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك كريدي أجريكول 19.35جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الأول:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم السبت نحو 19.32جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم السبت بنحو 19.35 جنيه للشراء و19.42جنيه للبيع

سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بنحو 19.32 للشراء و19.42جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك ميد بنك اليوم:

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك ميد بنك نحو 19.39 جنيه للشراء و19.42 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك المشرق نحو 19.32 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع.