بعد شائعة مرض الزعيم عادل إمام.. 10 حقائق لا تعرفها عن الزهايمر



تصدر اسم الفنان عادل إمام، خلال الساعات الأخيرة، محركات البحث بعد شائعة إصابته بمرض الزهاريمر، حيث تناقلت تقارير صحفية خبر إصابة النجم الكبير بهذا المرض مؤخرًا.

من قصة فيلم إلى واقع مرير

بعد عدة أعوام من مشاركة الزعيم "عادل إمام" في بطولة فيلم" الزهايمر" عام ٢٠١٠، أعلن الإعلامي محمد الباز عبر فضائية "النهار" تدهور الحالة الصحية لعادل إمام وظهور أعراض الزهايمر عليه، وأن حالته لن تجعله يقف أمام الكاميرا مرة أخري.

كيف ردت عائلة الزعيم على هذه التصريحات؟

نفى عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، كل هذه التصريحات، مؤكدًا أن كل ما تردد مؤخرًا عن حاله شقيقه ليس صحيحًا بالمرة، وما هو إلا شائعات مغرضة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن صحته في أفضل حال ويستعد لعمل فني جديد.

ما هو مرض الزهايمر ؟

هو مرض تحللي عصبي مزمن، عادة ما يبدأ بطيئًا ويزداد تدريجيًا مع مرور الوقت.

ويؤدي إلى تقلص الدماغ (ضموره) وموت خلاياه، وهو الأكثر شيوعًا للخرف.

- عدد المصابين بالعالم

يعيش في الولايات المتحدة نحو ٥.٨ ملايين شخص مصاب بداء الزهايمر في سن ٦٥ فما فوق، ومنهم ٨٠٪ بعمر ٧٥ فما فوق، ومن بين نحو ٥٠ مليون شخص مصاب بالزهايمر علي مستوي العالم يتراوح بنسبة بين ٦٠٪ إلي ٧٠٪.

كيف يتطور المرض ؟

يميل داء الزهايمر إلي التطور ببطء والتفاهم التدريجي علي مر عدة أعوام وفي نهاية المطاف يؤثر داء الزهايمر على أغلب المناطق في الدماغ،.

أعراض مرض الزهايمر

كل شخص يجد صعوبة في تذكر بعض الأشياء، إذ من الطبيعي أن تنسي أين وضعت مفاتيح سيارتك أو أسماء أشخاص نادرًا ما تلتقي بهم، والمصابون بمرض الزهايمر

يواجهون المشكلات الآتية:-



1- يكررون نفس الجمل والكلمات ينسون محادثات أو مواعيد.

2- يضعون الاشياء في غير مكانها الصحيح، بل وفي أماكن غير متطقية إطلاقًا.



3- الصعوبة البالغة في تنفيذ مهمات وأعمال تتطلب تخطيطًا واتخاذ قرارات وقدرة على الحكم واتخاذ موقف.

4- صعوبة في تنفيذ مهمات وأعمال معتادة ومعروفة.

5- من الصعب جدًا القيام بالمهامات الروتينية التي تتضمن بضع مراحل أو خطوات، مثل: الطبخ، والأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المتقدمة ينسون في النهاية كيفية تنفيذ الأمور الأكثر أساسية.

6 - وقد لا يستطيع مرضى الزهايمر المحافظة على موازنتهم المالية في بدايات المرض، وهي مشكلة قد تتطور إلى صعوبة في معرفة وتحديد الأرقام والتعامل بها.





كما تظهر لدى مرضى الزهايمر تغيرات في الشخصية مثل:

المزاج المتقلب.

انعدام الثقة بالآخرين والعناد المتزايد

الانطواء الاجتماعي والاكتئاب.

الخوف والعدوانية.