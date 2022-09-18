تعرف على إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 للقطاع الخاص والعام

يبحث قاطنو المملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022، والذي يعد أحد الأعياد الوطنية الهامة في السعودية.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444، على أن يأتي يوم 23 سبتمبر.

ويمكن تقديم إجازة اليوم الوطني السعودي أو تأخيره إذا صادف أنه يوم عطلة رسمية.

إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص 2022

وتكمن أهمية إجازة اليوم الوطني السعودي في أنه يعيد ذاكرة اليوم الذي اتحدت فيه المملكة السعودية، وأصبحت تحت ظل حاكم واحد، ليحتفل السعوديين والمقيمين في شهر سبتمبر من كل عام وسط احتفالات وفعاليات قوية بـ اليوم الوطني السعودي.

متى اليوم الوطني السعودي 2022

ووفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فإن إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، نظرًا لأن يوم 23 إجازة رسمية في الأساس ويوافق يوم جمعة، وتستمر حتى يوم الخميس.

ونظرًا لأن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، فستستغرق إجازة اليوم الوطني السعودي 4 أيام، ومن بعدها يعود الموظفون إلى أعمالهم في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022؛ ليمارسوا مهنهم.

إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص

وفيما يتعلق بـ إجازة اليوم الوطني السعودي لقطاع البنوك، فلن يتم تقديمها وستبدأ الإجازة في موعدها من يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وحتى يوم الأحد، أي أنها 3 أيام فقط.

شعار اليوم الوطني السعودي 2022

وفيما يتعلق بـ شعار اليوم الوطني السعودي 2022، فقد أطلق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92، وجاءت فكرة الهوية لهذا العام لتتناسب مع مشاريع رؤية المملكة 2030.

وما يميز شعار اليوم الوطني السعودي 2022 أنه نجح في الجمع بين الشعار اللفظي والشعار الفني، بشكل يعكس طموح شباب الوطن ويعزز الانتماء والوحدة بينهم.

وشعار اليوم الوطني السعودي 2022 هو «لنا دار».

إجازة اليوم الوطني 1444

وأعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة؛ عن إطلاق جائزة التميُّز الإعلامي لـ اليوم الوطني السعودي 2022 بنسختها الثالثة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.