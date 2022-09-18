اعتماد التصاريح الإلكترونية لإبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، عن اعتماد العمل بالتصاريح الإلكترونية لإبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية المعتمدة بالمملكة العربية عن طريق منصة "زاول" الإلكترونية.

وقد أعلنت الهيئة عن هذا الحدث خلال ورشة عمل أطلقتها بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود تحمل عنوان “استعراض التجربة الأولى لتصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية”، وحضرها العديد من ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال النوعي والحيوي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح تجربة المرحلة الأولى والتي تم فيها السماح بإصدار التصاريح للرحلات البحرية لليخوت من بعض المراسي التجارية، حيث بلغ عدد التصاريح البحرية الصادرة خلال هذه المرحلة (3200) تصريح، ليتم اعتمادها بشكل نهائي وعلى جميع المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، حيث يصل عدد المراسي تقريبا إلى 20.

الهدف من تطوير آليات إبحار اليخوت البحرية

و ذكرت الهيئة العامة للنقل أن الهدف من تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية هو تسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة،مما يؤدي إلى دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وزيادة فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع النوعي.

ونظرًا لما تتمتع به المملكة من مقومات طبيعية وشواطئ ممتدة على سواحلها الشرقية والغربية الأمر الذي يؤكد على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وتهيئة جميع السبل للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تواكب تطور هذه الصناعة وازدهارها.

ما هي منصة زاول الإلكترونية

منصة زاول هى واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة لحرس الحدود، والتى يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات اللازمة لأمن الموانئ واستخراج تصاريح الإبحار.

خدمات منصة زاول الإلكترونية

وتهدف منصة زاول إلى تقديم بعض الخدمات للتسهيل على الأفراد وهي كالأتي: