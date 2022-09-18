الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث يشهد اليوم نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

