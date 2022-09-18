أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد 18 ستبمبر 2022.. أسبوع حسم الفائدة

استقر سعر الدولار فى مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 18 سبتبمر 2022، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف تحركًا خلال الساعات القادمة نظرًا لعودة القطاع المصرفي للعمل بعد العطلة الإسبوعية.

الجنيه يخسر 8 قروش الأسبوع الماضي

وسجل سعر الدولار ارتفاعات على مدار الأسبوع الماضي كان إجمالي الارتفاعات بمقدار 8 قروش على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض الجنيه المصري، الاثنين الماضي، وهي الأولى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليفقد قرشين، بالاضافة إلى خسارة 3 قروش، يوم الأربعاء الماضي، و3 قروش جديدة فقدهم خلال تعاملات أمس، ليرتفع إجمالي ما فقده الجنيه المصري إلى نحو 8 قروش.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 19.32 -19.42 جنيه للشراء، و19.42 – 19.45 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنوك



سعر الدولار اليوم



سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر الدولار اليوم، عند 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدولار اليوم عند 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار اليوم 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي



وبلغ سعر الدولار اليوم 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار في بنك أبوظبي



وفي بنك أبوظبي، وصل سعر الدولار اليوم الجمعة عند 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول



وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، نحو 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



وفي بنك القاهرة، وصل سعر الدولار اليوم إلى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني



وفي بنك قطر الوطني، سجل سعر الدولار اليوم نحو 19.38 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي



في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



استقر سعر الدولار عند 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع وفقًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك البركة



في بنك البركة بلغ سعر الدولار 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



بلغ سعر الدولار 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار في بنك بلوم



سجل سعر الدولار في بنك بلوم 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك



في ميد بنك بلغ سعر الدولار 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني



وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي



استقر سعر الدولار عند 19.39 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

أعلى سعر لشراء الدولار فى مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل 19.42 جنيه، وأعلى مستوي للبيع كان في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك أبوظبي وكريدي أجريكول وقطر الوطني عند 19.45 جنيه.

متوسط سعر الدولار فى مصر

وسجلت متوسط أسعار الدولار اليوم نحو 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.