أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مصر اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

تحظ أسعار العملات فى مصر، خلال هذه الفترة بمتابعة دائمة من قبل المواطنين وبشكل مستمر، ولذا تحرص “الفجر” على نشرأسعار العملات الأجنبية اليوم 18 سبتمبر 2022، في البنوك المصرية، لمعرفة كافة الأسعار للعملات، وخاصة المسافرين إلى خارج البلاد.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك





وطبقا لآخِر تحديثات لسعر الصرف المنشورة بالموقع الرسمي في البنك المركزي النصري، جاء سعر العملات الأجنبية والعملات العربية اليوم الأحد بدولة مصر، في النحو التالي:

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.46 جنيه للبيع، و19.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو



سعر اليورو 19.44 جنيه للبيع و19.32 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني



سعر الجنيه الإسترليني 22.38 جنيه للبيع و22.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي 5.18 جنيه للبيع، و5.15 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وحافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 22.23 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 21.98 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.22 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر عند مستوى 22.22 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

كما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليبقى عند مستوى 22.24 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر



وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB مسجلًا نحو 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر



حافظ سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 19.34 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما انخفض سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 19.26 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.



بينما استقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر، ليتداول عند مستوى 19.28 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، وهو نفس سعر أمس.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB مسجلًا نحو 19.30 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر الريال السعودي اليوم لدى بنك مصر عند مستوى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) مسجلًا نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 62.67 جنيه للشراء، و62.94 جنيه للبيع.