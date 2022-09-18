تطورات الحالة الصحية للمحامي فريد الديب وتفاصيل مرضه الخطير

تصدر المحامي فريد الديب اليوم الأحد الموافق الـ18 من سبتمبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات لمتابعة حالته والوقوف على تفاصيلها.

فريد الديب

وتساءل الكثيرون عن تطورات الحالة الصحية للمحامي الشهير فريد الديب والذي نال نصيبا من الاهتمام خلال الآونة الأخيرة، بعدما أعلن دفاعه عن قاتل الفتاة نيرة أشرف ليتعرض لضغط وهجوم شديد من رفضوا تلك الخطوة.

حالة فريد الديب الصحية

وشهدت الساعات القليلة الماضية تعرض فريد الديب إلى وعكة صحية شديدة ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات فى منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، قبل أن يعود إلى منزله مجددًا بعد استقرار حالته.

مرض فريد الديب

ويعاني فريد الديب من مضاعفات إصابته بمرض سرطان الدم، والتي زادت عليه مؤخرا لينقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعود إلى منزله ويجسل مع أسرته من أجل استكمال العلاج في المنزل بعد استقرار الحالة.

معاناة فريد الديب

وطالب مقربون من فريد الديب محبيه بالدعاء له، لكي يتعافى من أزمته الصحية، التي لحقت به، بعد أيام من إعلانه الدفاع عن قاتل نيرة أشرف "فتاة المنصورة" محمد عادل، الذي أنهى حياتها أمام مرأى ومسمع الجميع، في مشهد أشعل الرأي العام على بشاعة الجرم المرتكب.

فريد الديب يترافع عن قاتل نيرة

وقال فريد الديب إن دفاعه عن قاتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، هدفه تطبيق صحيح القانون، لا الدفاع عن مرتكب الجرم، حيث كتب مذكرة الطعن على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات ضد المتهم أمام محكمة النقض التى حدّدت جلسة 26 يناير المقبل، لنظر وقف تنفيذ الحكم.

شهرة فريد الديب

ويعتبر فريد الديب من أشهر المحامين في مصر إلم يكن أشهرهم، حيث ترافع في قضايا كبيرة ولعل أبرزها "قضية القرن" وفاعه عن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك وأسرته والتي شغلت الرأي العام العالمي.

أهم القضايا التي تولاها فريد الديب

كما تولى فريد الديب الدفاع الدفاع عن أسرة الراحل محمد أنور السادات في القضية الشهيرة المرفوعة ضد صحيفة العربي الناصري التي اتهمت والدهم بالخيانة، إلى جانب كونه موكلا للفنانة يسرا في قضية محاولة ضابط التعدي عليها.

فريد الديب وقضية فتاة المنصورة

وشغل فريد الديب الرأي العام المصري والعربي مؤخرا، بعدما أعلن ترافعه عن محمد عادل قات فتاة المنصورة نيرة أشرف، فور اقترابها من الجامعة لأدائها امتحان نهاية العام، ليقرر المتهم إنهاء حياتها بصورة بشعة.