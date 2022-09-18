بعد ارتفاع الدولار.. تعرف علي أسعار الذهب اليوم الأحد 18 سبتمبر

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 استقرارًا سعريا مؤقتا عقب الارتفاع المفاجئ الذى شهده أمس في منتصف التعاملات بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية ودون أي تغيير في كل الأعيرة الذهبية.

بعد أن زادت أسعار الذهب بمقدار طفيف أساس أسبوعي لم يتجاوز حاجز 2 جنيه في المتوسط لدي محلات الصاغة وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعاغ

تقدم الفجر أسعار مختلف الاعيرة وفق اخر تحديث للشعبة العامة للذهب علي النحو التالي:

سعر عيار 24 اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022



سجل عيار 24 اليوم الاحد 18 نحو 1275 جنيه بمعدل تغيير 2 جنيه



سعر عيار 21 اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022



سجل عيار 21 اليوم الاحد 18 سبتمبر نحو 1116 جنيه بمعدل تغيير 2 جنيه



سعر عيار18 اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022



سجل عيار 18 اليوم الاحد 18 سبتمبر نحو 957جنيه بمعدل تغيير 2 جنيه



سعرعيار 14 اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022



سجل سعر عيار14 اليوم الاحد 18 سبتمبر نحو 744 جنيه بمعدل تغيير 1 جنيه



سعر عيار 12 اليوم الاحد 18 سبتمبر2022



سجل سعر عيار 12 اليوم الاحد 18 سبتمبر 638 جنيه بمعدل تغيير 1 جنيه



سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022 دون مصنعية أو دمغة:



سجل سعر الجنيه الذهب في المعاملات الصباحية سعر 8928 جنيه صعود 16 جنيهات

سعر اوقية الذهب عالميا

سجل سعر اوقية الذهب عالميا اليوم الاحد 18 سبتمبر نحو 1661 دولار بمعدل تغيير 200 دولار

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاحد، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 %، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.