ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.. اعرفهم الآن ŇÔŴ

يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة من العيار الثقيل مساء اليوم في الدوري الإسباني الليجا تجمع بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ضيفًا على حساب نظيره نادي أتليتكو مدريد، في إطار منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز موسم 2022-2023.



وتقام أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

- القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتليتكو

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ملكية حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

-القناة: ITV 4

القمر الاصطناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000

-القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000

- القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الاصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي معدل

الترميز: 14940.

- تشكيل ريال مدريد ضد أتليتكو في الديربي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجير، ديفيد ألابا، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مورديتش، تشواميني، كامافينجا، فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيفو جربيتش

الدفاع: يانيك كاراسكو - أكسل فيتسل - ماريو هيرموسو - رينيلدو - ناهول مولينا

الوسط: رودريجو دي بول - ماركوس يورينتي - كوكي

الهجوم: جواو فيليكس - ألفارو موراتا - آنخيل كوريا





يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ويأتي في المركز الثاني نادي ريال مدريد برصيد 15 نقطة.

1-برشلونة: 16 نقطة

2- ريال مدريد: 15 نقطة.

3- ريال بيتييس: 12 نقاط.

4- أوساسونا: 12 نقاط.

5- فياربال: 10 نقاط.

6- أتليتك بلباو: 10 نقاط.

7- أتلتيكو مدريد: 10 نقاط.

8- فالنسيا: 9 نقاط

9- ريال مايوركا: 8 نقاط.

10- جيرونا: 7 نقاط.

11- رايو فاليكانو: 7 نقاط.

12 –ريال سوسيداد 7 نقاط

13 – سيلتا فيجو 7 نقاط

14 – ألميريا 4 نقاط

15 – إشبيلية 4 نقاط

16 – إسبانيول 4 نقاط

17 – بلد الوليد 4 نقاط

18 – خيتافي 4 نقاط

19 – قادش 3 نقاط

20 – إلتشي نقطة.

