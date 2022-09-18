تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
إنتر ميلان
إنتر ميلان

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أودينيزي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف بتوقيت أبوظبي.


تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أودينيزي

هاندانوڤيتش

باستوني - أتشيربي - سكرينيار

دارميان-مخيتاريان-بروزوڤيتش-باريلا-دومفريس

لاوتارو - دزيكو

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تواجد لاوتارو وباريلا.. تشكيل إنتر ميلان ضد أودينيزي اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

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موعد مشاهدة مباراة أودينيزي ضد إنتر ميلان اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الدوري الإيطالي وتردد القناة الناقلة

‏دكة البدلاء:

كورداز، أونانا، دي فري، دامبروزيو، ديماركو، زانوتي، غوسينس، بيلانوڤا، غاليارديني، أصلاني، كوريا، كاربوني

 

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.
 

انتر ميلان تشكيل إنتر ميلان لمواجهة أودينيزي الدورى الايطالى بطولة الدوري الإيطالي

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