عاجل.. الآن ŇÔŴ قنوات مفتوحة تنقل مباراة يوفنتوس Juventus ضد مونزا اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

يخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مواجهة قوية امام نظيره مونزا اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في لقاء يأمل السيدة العجوز فيه بتحقيق الانتصار لتعديل المسار.


مباراة يوفنتوس ضد مونزا

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد مونزا اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى ضمن الجولة السابعة من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب يو باور ستاديوم.


وتنطلق مباراة يوفنتوس ضد مونزا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

-موقف يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي نظيره فريق مونزا في المركز الأخير بالبطولة برصيد نقطة واحدة فقط.


وكان فريق يوفنتوس الإيطالي، كان قد تلقى الهزيمة على يد نظيره فريق بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.


-القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومونزا

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، كما سيتم بث مباراة يوفنتوس ومونزا، عبر قناة أبو ظبي بريميوم.


-تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 12330.
- استقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11804.
معامل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3/4.
الاستقطاب: H.
 

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تواجد فلاهوفيتش وميليك.. تشكيل يوفنتوس ضد مونزا اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

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موعد مشاهدة مباراة مونزا ضد يوفنتوس اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الدوري الإيطالي وتردد القناة الناقلة


تشكيل يوفنتوس المتوقع

استقر المدير الفني أليجيري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على التشكيل المتوقع الذي سوف يواجه به فريق مونزا في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

في حراسة المرمى: ماتيا بيرين
وفي خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جيلسون بريمر - خوان كوادرادو
وفي خط الوسط: ليوناردو بارديس - ويستون ماكيني - فابيو ميريتي
وفي خط الهجوم: فيليب كوستيتش - أركاديوش ميليك - دوسان فلاهوفيتش

 

هدافي الدوري الإيطالي:

1-ماركو أرناوتوفيتش، بولونيا، 6 أهداف
2-دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 4 أهداف
3-تيون كووبميينيرز، أتالانتا، 4 أهداف
4-بيتو أودينيزي، 4 أهداف
5-خفيتشا كفاراتسخيليا، نابولي، 4 أهداف
6-بولاي ديا، ساليرنيتانا، 3 أهداف
7-رفائيل لياو، ميلان، 3 أهداف
8-لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 3 أهداف
9-نيكولا فلاسيتش، تورينو، 3 أهداف
10-شيرو ايموبيلي، لاتسيو، 3 أهداف

 


 

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