ضبط كميات من المخدرات بحوزة عناصر إجرامية بمحافظتى الشرقية والبحيرة
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط بعض العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (بلبيس - دمنهور) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
ضبط 2 كيلو حشيش
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام– الأمن المركزى)، وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الشرقية – البحيرة) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.. تم توجيه حملة أمنية مٌكبرة.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:-
ضبط (3 عناصر إجرامية - لإثنين منهم معلومات جنائية) .. حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبحوزتهم (2 كجم لمخدر الحشيش – 500 جرام لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كجم – كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (267٫000) مائتان وسبعة وستون ألف جنيه تقريبًا.