حملة أمنية بأسيوط.. لضبط العناصر الإجرامية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت (دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-



ضبط 22 قطعة سلاح بحوزة 11 متهم

ضبط عدد (22 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (11) متهم لعدد 4 منهم معلومات جنائية. وكذا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ضبط (8) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة (8) متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (300) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت من ضبط عدد (9) أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة من مسئولى "إحدى الشركات " بقيام ثلاثة أشخاص بالإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك.

اعتراف المتهم

أسفرت جهود البحث والتحريات عن قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بالإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عن طريق قيامه بإستخراج بطاقتى دفع إلكترونى لشخصين ("زوجته- صديقه" مقيمان بذات العنوان) وقيامه بإستخدام طرق إحتيالية لتنفيذ العديد من عمليات التحويل النقدى من أموال الشركة مستخدمًا بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به إليهما ليبلغ إجمالي المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالى (2) مليون جنيه، وقيامهم عقب ذلك بسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم.. وبحوزة المتهم الأول (مبلغ مالى "من قيمة المبلغ المستولى عليه - سيارة "قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى- بطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة الواقعة النحو المشار إليه وأن المبالغ والسيارة المضبوطين بحيازة الأول من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة من مسئولى "إحدى الشركات " بقيام ثلاثة أشخاص بالإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك.

اعتراف المتهم

أسفرت جهود البحث والتحريات عن قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بالإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عن طريق قيامه بإستخراج بطاقتى دفع إلكترونى لشخصين ("زوجته- صديقه" مقيمان بذات العنوان) وقيامه بإستخدام طرق إحتيالية لتنفيذ العديد من عمليات التحويل النقدى من أموال الشركة مستخدمًا بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به إليهما ليبلغ إجمالي المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالى (2) مليون جنيه، وقيامهم عقب ذلك بسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم.. وبحوزة المتهم الأول (مبلغ مالى "من قيمة المبلغ المستولى عليه - سيارة "قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى- بطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

بمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة الواقعة النحو المشار إليه وأن المبالغ والسيارة المضبوطين بحيازة الأول من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





