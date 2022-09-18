كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ونابولي في ديربي الغضب

موعد مشاهدة مباراة ميلان ضد نابولي اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في الدوري الإيطالي وتردد القناة الناقلة

يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة ميلان ضد نابولي في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالإضافة إلى القناة الناقلة لتلك المواجهة النارية والمرتقبة في البطولات الأوروبية.



موعد مباراة ميلان ضد نابولى

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضد نابولي اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى ضمن الجولة السابعة من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب سان سيرو.



وتنطلق مباراة ميلان ضد نابولي في تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.



القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة ميلان ضد نابولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم الأولى الناقل الحصرى والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وسوف يتولى التعليق على تلك المواجهة المعلق الرياضي فارس عوض.

واستقر المدرب الإيطالي بيولى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان على تشكيل ميلان لمواجهة نابولى في المباراة التي ستقام اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى على ستاد سان سيرو معقل فريق ميلان الإيطالي في الجولة السابعة من البطولة.



تشكيل ميلان المتوقع



وجاء تشكيل ميلان المُتوقع أن يكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالبريا - كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - سايليمايكيرس

خط الهجوم: أولفييه جيرو - إبراهيم دياز - رافائيل لياو

واستقر المدرب سباليتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولى على التشكيل المتوقع لمواجهة ميلان في الجولة الثانية من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي في المواجهة المقرر لها اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجارى على ملعب سان سيرو.



ومن المُتوقع أن يلعب فريق نابولي في تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمي: أليكس ميريت

في خط الدفاع: لورينزو، جاي، رحماني، أوليفيرا

في خط الوسط: لوبتكا، اجويسا، بوليتانو

في خط الهجوم: زيلينسكي، كفارانسخيليا، أوسيمين



القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي



ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة ميلان ضد نابولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 الناقل الحصرى لمباريات الدوري الإيطالي ويتولى التعليق المعلق الرياضي فارس عوض.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ونابولي

ويدخل فريق ميلان تلك المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد ثلاثة عشر نقطة جمعهما من لعب ستة مباريات حيث حقق الفوز في أربعة مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن.



بينما يحتل فريق نابولي المركز الأول برصيد أربعة عشر نقطة جمعهما من لعب ستة مباريات حيث حقق الفوز في أربعة مواجهات وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الهزيمة ولكنه تصدره الدوري الإيطالي بفارق الأهداف.