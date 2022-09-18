وزير الصناعة: تفعيل دور التنمية الصناعية وتعزيز مكانتها خلال الفترة المقبلة

الاقتصاد
وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن أن  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

وفى هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعًا مع كل من اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة العمل بالهيئة، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الاراضى ومنح التراخيص، فضلا عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المناطق والتجمعات الصناعية. 

وأشار سمير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد الركائز الاساسية لتفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فضلا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى.

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