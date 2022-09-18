تفاصيل عودة المطرب فارس للغناء مجددًا

تصدر المطرب فارس تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع ظهوره عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بعد غياب طويل نتيجة إلى اعتزاله الفن وابتعاده عن الوسط الفني لسنوات طويلة.

عودة المطرب فارس

وحل الفنان فارس ضيفا على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة "إم بي سي مصر" حيث كشف أسباب اعتزاله الفن وتفاصيل عودته وأحدث الأغاني التي سيطل بها على جمهوره.

تفاصيل عودة المطرب فارس

وكشف فارس خلال استضافته في "كلام الناس" عن أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان "عصبي" وتعتبر هي العودة للجمهور الذي تشوق لسماعه لسنوات طويلة، بعدما قرر الابتعاد واعتزال الفن والغناء.

سبب اعتزال المطرب فارس

وأفصح المطرب فارس خلال اللقاء الكثير من التفاصيل أبرزها أسباب الاعتزال والمتمثلة في شعوره أن الفن يتعارض مع حياته الشخصية، وأكد أنه قرر العودة بعدما اكتشف أن الفن لا يتعارض مع الحياة ولكنه يعمل على ارتقاء الحياة وهو ما دفعه للعودة.

ترك المطرب فارس الغناء

وقال فارس إنه ترك الفن والغناء في أوج شهرته ونجوميته التي كان قد وصل إليها، موضحًا أنه اعتاد على معاقبة نفسه حال شعوره بأنه ارتكب خطئًا، كاشفا العديد من التفاصيل حول زوجته التي تناثرت الشائعات حولها بإنه تزوجه بسبب المال.

زواج المطرب فارس

ونفى المطرب فارس كل ما تردد من شائعات عن أنه ارتبط بزوجته طمعا في أموالها ورغبة منه في الانتقال إلى طبقة أخرى، لافتا أنه تزوج وهو في أوج شهرته وكان لديه العديد من الأعمال التي تدر له دخلا كبيرا وقتها.

مصدر دخل المطرب فارس

وأشار فارس إلى أنه اعتمد على العديد من الأعمال الأخرى إلى جانب الفن من اجل تنمية وزيادة أمواله، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الطرب والفن، وهو ما تسبب في غيابه لفترة طويلة، ويؤكد عدم صحة الشائعات.

علاقة فارس بالهضبة عمرو دياب

وعن علاقته بالهضبة عمرو دياب قال فارس إن أغنية "يا ناسي وعدك" كان قد حصل عليها من تامر علي ثم أهداها للمطرب أحمد سعد ليعرضها بألبومه الجديد، وبعدها حصل عمرو دياب عليها بعدما كان في نفس الاستوديو الذي كان يسجل به أحمد سعد.

رأي المطرب فارس في الوسط

وأوضح الفنان فارس أن الوسط الفني يعد من أرقى الأوساط الموجودة، حيث ذكر عمله بالأعمال الحرة والتجارية لتنمية أمواله، ما يشير إلى أن التعاملات الخارجية لم تكن برقي الوسط الفني.

رغبة المطرب فارس في العودة

وأبدى فارس رغبته الشديدة في العودة إلى الساحة الغنائية، مؤكدا تسجيله أغنيته الجديدة "عصبي" والتي غناها داخل الأستوديو خلال استضافته في البرنامج إلى جانب تسجيل ٥ أغاني أخري للعودة للفن مرة أخري.

المطرب فارس وعمرو مصطفى

وتطرق فارس إلى التصريحات التي قالها الملحن عمرو مصطفى عن عمرو دياب واصفًا إياها بالـ "غير لائقة" مضيفًا: "مكنش ينفع يتقال كده على فنان كبير.. أنا بحب عمرو مصطفى، بس ما ينفعش يخبط في الناس كده".

المطرب فارس وأزمة عمرو مصطفى والهضبة

وأكد فارس أنه قدم العديد من المساعدات للملحن عمرو مصطفى في بداية حياته الفنية، والتي ساهمت في شهرته، مشددا على إمكاناته الكبيرة التي يتمتع بها حيث قال: "عمرو مصطفى ملحن شاطر وموهوب".