أهم مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي ٩٢

السعودية
اليوم الوطني السعودي
اليوم الوطني السعودي

قالت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بقيادة المستشار تركي آل شيخ، إنها ستقوم بإضافة العديد من الفعاليات الخاصة للاحتفال بالعيد الوطني السعودي، ومن تلك الاحتفالات ما يلي:

اطلاق الألعاب النارية والليزرات بألوانها المميزة في مختلف مناطق المملكة.

إقامة البرامج الفنية والثقافية احياءا لذكرى أحداث اليوم الوطني السعودي.

العمل على تزيين الشوارع بالأعلام السعودية والشعارات الخاصة باليوم الوطني.

إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية لتقديم الاغاني والأناشيد الوطنية.

تقوم سيدات البيوت بعمل الحلوى وتوزيعها على المارة احتفالًا بتلك المناسبة.

اليوم الوطني السعودي 2022

وتنظم الدولة وهيئة الترفيه، في ذكرى اليوم الوطني، العديد من الاحتفالات الرسمية  ويتم توشيح المباني والمصالح والمؤسسات الحكومية بالعلم السعودي الأخضر والمباني الأخرى، كما يحتفل الشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني عن طريق إطلاق الألعاب النارية في ذلك اليوم.

 وتقدم العديد من المحلات التجارية وشركات الطيران ومعارض الأزياء والفنادق والمولات الكبرى، ومحلات بيع الهواتف المحمولة إلى غير ذلك من المحلات الأخرى عروضًا على ما تقدمه من سلع وخدمات مشاركة منها في احتفال المملكة باليوم الوطني.

وتحتفل المملكة بمناسبة قيام المؤسس عبدالعزيز آل سعود  بتوحيد المملكة وضم بلاد الحجاز ونجد تحت إمارته وحكمه،  وقام بإعلان قيام المملكة وأطلق عليها أسمها الحالي وذلك بعد نضال دام مدار 3 عقود تارة بالحرب وتارة أخرى بالتعاون  والتفاوض مع رؤساء وزعماء القبائل.

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