سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 18 سبتمبر2022، دون أي تغيير على مستوى البنوك الحكومية والخاصة.



وفقا لتقارير بنكية، فقد زاد سعر الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات أمس السبت بمقدار 11 قرشا على أساس أسبوعي بالنسبة للبنوك العاملة بالسوق المصرية والبالغ عددها 38 بنكا.

ويعرض " الفجر" في تقرير تفصيلي، متوسط سعر صرف العملة الأمريكية، في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والبنوك العربية والأجنبية، استنادًا لمواقعها الرسمية ولماكينات الصراف الآلي المنتشرة في محافظات مصر علي النحو التالي.



سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك الاهلي المصري نحو 19.37جنيه للشراء 19.43 للبيع



سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاحد نحو 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك البركة :

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك البركة19.32 جنيه للشراء و19.42 للبيع



سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الاحد بنحو 19.38 جنيه للشراء و19.45جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك " ساييب" نحو19.35جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك المصرف المتحد نحو 19.36 جنيه للشراء 19.42للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك العربي الافريقي نحو 19.39جنيه للشراء و19.48 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك المشرق نحو 19.35 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الاحد نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك كريدي أجريكول19.38جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم الاحد نحو 19.42 جنيه للشراء و19.45 للبيع



سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم السبت نحو 19.37 جنيه للشراء و19.43 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك قناة السويس: 19.35 جنيه للشراء و جنيه 19.45 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الأول:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الاحد نحو 19.32جنيه للشراء و19.42 للبيع



سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك اتش اس بي سي اليوم الاحد بنحو 19.35 للشراء و19.45جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك ميد بنك اليوم:

بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك ميد بنك نحو 19.42 جنيه للشراء و19.45 للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك التنمية الصناعية 19.35جنيه للشراء و19.45 للبيع