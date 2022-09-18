ماذا فعلت أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد ؟

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18-9-2022 خلال تعاملات البنوك، استقرارًا نسبيًّا تزامنًا مع عودة العمل بالقطاع المصرفي المصري بعد انقضاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث وصل إلى 62.63 جنيه للشراء، و63.012 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ويقدم الفجر متوسط سعر صرف العملة الكويتية داخل البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة داخل السوق المصرفي المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية بمختلف فروع البنوك



سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاحد 18 سبتمبر 60.51 جنيه للشراء و60.90للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الاحد 18 سبتمبر 60.27 جنيه للشراء و62.93 للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك "بلوم ":

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك بلوم اليوم الاحد 18 سبتمبر 62.57جنيه للشراء و62.96للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الاحد 18 سبتمبر 60.49 للشراء و62.900للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي اليوم الاحد 18 سبتمبر61.52 جنيه للشراء و62.96قرش للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك " سي أي بي ":

سجل سعر الريال السعودي امام الجنيه المصري في بنك سي أي بي اليوم الاحد 18 سبتمبر 61.15 جنيه للشراء و62.95 للبيع

سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك "ساييب":

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك ساييب اليوم الاحد 18 سبتمبر 62.58 جنيه للشراء و62.97للبيع

سعر االدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول اليوم:

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول اليوم الاحد 18 سبتمبر 61.65 جنيه للشراء و63.09 جنيه للبيع



سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول:

سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول اليوم الاحد 18 سبتمبر 60 جنيه للشراء و64.71للبيع

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