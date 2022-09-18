كل ما يجب معرفته عن احتفالات اليوم الوطني السعودي 1444

ما هو اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي حدث فيه أعظم انتصارات المملكة العربية السعودية، حيث أنه تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود،و تم ذلك عام 1932 الموافق جمادى الأولى 1351 هـ، وتم تغير تغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني فى 23 سبتمبر من كل عام.

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إجازة اليوم الوطني السعودي 2022_1444

يعتبر اليوم الوطني السعودي اجازه رسمي لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي مع أخذ رواتبهم وهذه مكافأة من مكافآت الدولة للمواطنين،و قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن تبدأ اجازه اليوم الوطني السعودي هذا العام لكل الموظفين بداية من الأربعاء الموافق 21 سبتمبر والموافق 25 صفر وحتى يوم السبت 24 سبتمبر الموافق 28 صفر 1444 هجريا، حيث يعود جميع الموظفين إلى الدوام من جديد يوم الأحد 25 سبتمبر.

ابرز فاعليات اليوم الوطني السعودي

تقدم السعودية هذا اليوم الكثير من الاحتفالات المميزة والتى تبث السعادة فى قلوب المواطنين مثل:

إطلاق الألعاب النارية.

تقديم الكثير من العروض الاستعراضية.

توزيع الهدايا على المواطنين.

قيام الشركات بعمل عروض وخصومات للمواطنين، حيث يقوم المواطنين بالخروج للاستفادة من هذه العروض احتفالًا بهذا اليوم.

يقوم المواطنين بارتداء ملابس مطبوع عليها شعار هذا اليوم المميز وهو "هي لنا دار "ومن ضمن الاحتفال القيام بندوات ثقافية.

يقوم المواطنين بإرسال رسائل التهنئة لبعضهم البعض.

القيام بعمل تورتة اليوم الوطني.

تزين الشوارع بالأعلام.

تقديم استعراض قوات الحرس الملكي واستعراض الخيول.

تقديم المسرحيات والأغاني الوطنية.

حفلات اليوم الوطني السعودي 92

وأطلق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، هوية اليوم الوطني السعودي 92، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نعتز بإطلاق هوية اليوم الوطني 92 تحت شعار «هي لنا دار»، كل عام وبلادي في ازدهار وعزة."

ونظمت هيئة الترفيه عددًا من الحفلات الفنية، للاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022_1444

وتبدأ حفلات اليوم الوطني السعودي 92