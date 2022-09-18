موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي، يبحث محبي وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الفارس الأبيض، عن موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا.

ويخوض نادب الزمالك مواجهة هامة اليوم عندما يلتقي إيليكت التشادي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام بالكاميرون، نظرا لعدم اعتماد ملعب الفريق التشادي من قبل الكاف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في ذهاب دور الـ64 من دورى أبطال إفريقيا، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي

تقام مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى الخامسة مساءً، ويدخل الزمالك المباراة بأعصاب هادئة نظرا لسلسلة النتائج الجيدة والبطولات التي حصدها الأبيض مؤخرا، آخرها الدورى وكأس مصر.

ويريد الفارس الأبيض المنافسة بقوة على التتويج بلقب البطولة السادس في تاريخ النادي هذا الموسم، تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي جلب لقب كأس.مصر الموسم الماضي والدوري الممتاز

التشكيل المتوقع للزمالك لمباراة إيليكت التشادي

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح، وفي الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغني وسيد نيمار وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي، ستكون اون تايم سبورتس الرياضية On Time Sports HD.

الزمالك يخوض اللقاء بالزي التقليدي

ويخوض نادي الزمالك، بطل مصر، المباراة المرتقبة بالزى التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، فى حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر، ويرتدى فريق إيليكت التشادي زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود".

وحصلت بعثة الزمالك على 40 دعوة للمباراة تم منحها لأعضاء السفارة المصرية، وأفراد الجالية المصرية بالكاميرون.

طاقم تحكيم كونغولي لمباراة الزمالك وإيليكت التشادي

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة بيير جان نجوين حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل وبودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.