مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.. والتخصصات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خلال الساعات القليلة الماضية، عن كافة التفاصيل حول المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر من مصاريف وتخصصات.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر، هو يعد أحد معاهد أكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا، ويوجد بالأكاديمية 3 معاهد تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات عن المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر مصاريف وتخصصات، وهي على النحو التالي:-

أكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة بدر

وتضم أكاديمية بدر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة بدر:-

1- المعهد العالي للسياحة والفنادق.

2- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات.

3- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

ويضم المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 3 تخصصات كالتالي:

1- إدارة أعمال.

2- نظم معلومات إدارية.

3- محاسبة.

مدة الدراسة 4 سنوات، ويمنح درجة بكالوريوس في مجال التخصص.

مؤهلات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على:

1- الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

2- الثانوية التجارية والصناعية نظام 3 و5 سنوات.

3- الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.

4- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية والتجارية.

5- دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

ويتم التقديم للمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني من هذا الرابط (اضغط هنـــــــا)، أو يمكن التوجه إلى المعهد للمساعدة في تسجيل الرغبات، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في مجال التخصص.

مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

مصاريف المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات تبلغ 11.000 جنيه في السنة الدراسية، يتم سدادها على قسطين.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، استمرار موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حتى الخميس القادم، وفقًا للقواعد والحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات.