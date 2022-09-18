سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأحد 18-9-2022

استقر سعر الريال السعودي، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك.



وينشر الفجر سعر صرف الريال السعودي امام الجنيه المصري، اليوم 18 سبتمبر 2022 في مختلف البنوك العاملة في مصر وهي كالتالي:



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري



سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 18 سبتمبر نحو 5.15 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر



سجل الريال السعودي في بنك مصر اليوم 18 سبتمبرر نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم 18 سبتمبر نحو 5.16 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم 18 سبتمبر نحو 5.15 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة الإسلامي

سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي اليوم 18 سبتمبر نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس اليوم 18 سبتمبر نحو 5.16 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق

بلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق اليوم 18 سبتمبر نحو 5.14 جنيه للشراء و5.18 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم 18 سبتمبر نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 18 سبتمبر نحو 5.18 جنيه للشراء و5.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في النك الاهلي الكويتي اليوم 18 سبتمبر نحو 5.16 جنيه للشراء و5.17 للبيع