البنك المركزي يعلن ارتفاع عدد البطاقات المصرفية الصادرة من البنوك في 2022

كشف البنك المركزي عن عدد البطاقات المصرفية المصدرة لعملاء البنوك بأنواعها الثلاثة ( كارت الخصم المباشر، كارت الائتمان، والكارت مسبق الدفع ) والتى شهدت ارتفاع لتسجل 55.6 مليون كارت حتى نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 52.1 مليون كارت في نهاية يونيو 2021 بزيادة تفوق 3.5 مليون كارت تقريبا في عام واحد.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي، أن عدد بطاقات الخصم المباشر في الجهاز المصرفي ارتفع في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 23 مليون كارت مقابل 21.6 مليون كارت في نهاية يونيو 2021 بزيادة 1.4 مليون كارت تقريبا.

وزاد عدد بطاقات الائتمان في الجهاز المصرفي بعدد 340 ألف كارت خلال العام المالي الماضي، لتسجل 4.810 مليون كارت في نهاية يونيو الماضي مقابل 4.470 مليون كارت في نهاية يونيو 2021، حسب المركزي.

وارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع من نحو 26 مليون كارت في نهاية يونيو من العام الماضي إلى نحو 28.3 مليون كارت في نهاية يونيو الماضي من العام الجاري بزيادة نحو 2.3 مليون كارت خلال عام واحد.