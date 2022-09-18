وزير الصحة يوجه بإصلاح 13 جهاز رسم قلب وتنفس صناعي بمستشفى المبرة بأسيوط



شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال تفقده مستشفى المبرة بمدينة أسيوط، برفقة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على سرعة تصليح وتشغيل أجهزة رسم القلب والتنفس الصناعي والتي بلغ عددها 13 جهازًا، ودخولها الخدمة في أقرب وقت للمساهمة في خدمة المرضى والمترددين على المستشفى الذي يستقبل عددًا كبيرًا من المواطنين.

نتائج جولة الوزير بالمستشفى



وتفقد وزير الصحة مستشفى المبرة الجديدة التي يجري العمل بها، وخلال تفقد الأقسام المختلفة، تبين تعطل 8 أجهزة رسم قلب و5 أجهزة تنفس صناعي، وناقش مع الكوادر الطبية أسباب تعطلها والعمل على إصلاحها، وذلك بحضور مدير هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن أسيوط محافظة مهمة بالنسبة لوزارة الصحة، وهناك اهتمام كبير بالمستشفيات لتقديم خدمة صحية كبيرة للمواطنين، وفي وقت ماضٍ تم التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، وهناك امتدادات كبيرة لتغطية المستلزمات بمختلف المستشفيات، ونجحنا خلال الفترة الماضية في التغلب على الأزمات التي تواجهنا.

وتابع وزير الصحة أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من المشروعات المتعطلة، كما سيتم الدفع بقوافل «حياة كريمة» للوصول إلى الأماكن التي لم نصل إليها، موضحًا أن أسيوط تضم 30 مستشفى، ونسعى إلى تغطيتها كلها بكافة الخدمات.