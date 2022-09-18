أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم الأحد 18-9-2022.. العملة الأمريكية تعود لطبيعتها

عادت أسعار الدولار لطبيعتها في ختام أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، بعد أن خالفت ذلك بأن ارتفعت يوم الأحد الماضي، بالرغم من أول تحرك في العملة الأمريكية يكون في يوم الإثنين، ليستقر سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 19.38 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.