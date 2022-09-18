أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم الأحد 18-9-2022.. العملة الأمريكية تعود لطبيعتها

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

عادت أسعار الدولار لطبيعتها في ختام أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، بعد أن خالفت ذلك بأن ارتفعت يوم الأحد الماضي، بالرغم من أول تحرك في العملة الأمريكية يكون في يوم الإثنين، ليستقر سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم.

 

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك مصر 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 19.37 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.42 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 19.38 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار سعر الدولار سعر الدولار فى البنك الاهلى سعر الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد الأهداف

ملخص مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. شاهد هدفي شيكابالا وزيزو

نتيجة وأهداف مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا Zamalek

تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة والدولار

"دون تشفير ".. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد إليكت سبورت بدوري أبطال إفريقيا

شاهد أهداف مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. هدفي شيكابالا وزيزو

اهداف مباراة الزمالك ضد إليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

أهداف مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا