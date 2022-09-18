موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في الجهات الحكومة

يتسائل مجموعة كبيرة من المواطنين العاملين بالجهات الحكومية، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.

وأعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 لجميع الجهات الحكومية والمديريات التابعة لها بالمحافظات، منوهة إلى أن الصرف يتم على مدار يومين فقط للحصول على المرتبات المستحقة.

وذكرت وزارة المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في الحكومة وعددهم 6 ملايين موظف على مستوى الجمهورية، سيكون يوم الأربعاء المقبل لكل من وزارت الداخلية والإنتاج الحربي والإسكان، والتجارة والصناعة، والآثار، والبيئة، والنقل، والقوى العاملة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والثقافة، وشؤون مجلس النواب، والاتصالات، والصحة، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والطيران المدني، والبترول، والتموين والسياحة، فضلا عن المديريات التابعة لكل منها بالمحافظات.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وأكدت الوزارة أن قبض شهر سبتمبر لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، المجلس الأعلى للصحافة، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيتم في 21 سبتمبر 2022.

أما بخصوص كلا من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، التعليم العالي، لكهرباء، العدل، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، المالية، التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، التخطيط، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، فقبض شهر سبتمبر يتم في اليوم التالي الخميس المقبل، كما تصرف كذلك للمديريات التابعة لها.

مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في مجلس الدولة والنيابة الإدارية

ونوهت وزارة المالية في البيان الصادر عنها أن قبض شهر سبتمبر لكل من هيئة النيابة الإدارية، الجامعات، المحكمة الدستورية العليا، معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة الجمهورية، دواوين عموم المحافظات، مجلس الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القضاء والنيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، وهيئة قضايا الدولة، سيتم يوم الخميس 22 من الشهر الجاري.